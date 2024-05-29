Park halindeki minibüs küle döndü

Esenyurt'ta park halindeyken yangın çıkan bir minibüs, tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay, Mevlana Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta meydana geldi. H.G. isimli sürücü, 34 GLC 217 plakalı minibüsünü bir kliniğe yakınını getirdikten sonra açık otoparka park etti. Kısa bir süre sonra aracın arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü yangına müdahale etmeye çalışsa da, alevler kısa sürede aracı tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak yangının ardından araç ciddi hasar alarak kullanılamaz hale geldi.