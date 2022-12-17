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Park halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttular

Çorum'da park halinde bulunan bir minibüse, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler pompalı tüfek ile ateş açıp olay yerinden kaçtılar. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 16:51
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Park halindeki minibüse pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar

Park halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttular
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Çorum'da park halindeki bir araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunladı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahar 20. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halinde bulunan bir minibüse pompalı tüfek ile ateş açıp olay yerinden kaçtılar. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından araç çevresinde inceleme yapıldı.

Polis ekipleri kurşunlama olayını karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken zanlıların yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelediği bildirildi.


(Kaynak: İHA)

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