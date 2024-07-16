Park halindeki otomobil baraja uçtu

Olay, Elazığ Pertek feribot iskelesinde Yaşandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 16 ADT 652 plakalı durur vaziyetteki araç bir anda hareket ederek Keban Baraj Gölü’ne uçtu.

Olayda araç içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın yaşanmamasını sağladı. Kayarak baraja düşen otomobili fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112’ye ihbar etti.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen çekici, bağladığı otomobili halat yardımı ile bulunduğu yerden çekerek çıkarttı. Yaşanan kaza sonrası otomobilde, maddi hasar oluştu.