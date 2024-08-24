Park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

TIR'a çarptı hayatını kaybetti

Bodrum'da park halindeki TIR'a çarpan sürücü yaşamını yitirki. Kaza Bodrum'un İslamhaneleri Mahallesi'nde yaşandı. Bodrum-Turgutreis kara yolunda ilerleyen Buğra Ekin'in kullandığı 48 AHC 514 plakalı motosiklet, park halindeki 33 DRY 43 plakalı tıra arkadan çarptı.

TIR'IN DORSESİNE SIKIŞTI

Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesinin altında sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi Ekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Tır sürücüsü de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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