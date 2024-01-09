Park halindeyken alev alev yandı

Kaynak: İHA
Park halindeyken alev alev yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir kamyonette yangın çıktı. Yangın yandaki iş yerine küçük çapta hasar verdi.

Yangın Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saat 01.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Caner Sokak'ta meydana geldi.

Park halindeki bir kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alev topuna dönen aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi.

O sırada araçtaki alevler, yanındaki mobilya atölyesine de sıçrayarak orayı da yaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yanan iş yeri ve kamyonet kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

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