Park içinde 2 motosiklet çarpıştı. 3 yaralı

Kaynak: İHA
Park içinde 2 motosiklet çarpıştı. 3 yaralı

Adıyaman’da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sümerevler Mahallesi Eğriçayı Parkı içerisinde meydana geldi. Motorlu taşıtların girmesi yasak olan park içerisinde Deniz Yasir Yalçın idaresindeki motosiklet ile Bedirhan Bozan idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan sürücülerden Deniz Yasir Yalçın, Bedirhan Bozan ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Hüseyin Demirtaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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