Park kavgasını biber gazı da ayıramadı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Park kavgasını biber gazı da ayıramadı!

Antalya’da hatalı park yüzünden esnaf ile vatandaşlar karşı karşıya geldi. Hatalı park yüzünden kavgaya tutuşan tarafların kavgasını polis, biber gazı kullanarak bastırdı.

Sosyal medyada paylaşılan olay, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Uncalı pazarı yakınında yaşandı. İddiaya göre, hatalı park nedeniyle vatandaşlar ile pazar esnafı arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya çevredeki esnafın ve vatandaşların da dahil olmasıyla ortalık gerildi. Taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma zamanla itişmeye dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirmek ve kalabalığı dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen taraflar birbirinden ayrılmadı ve tartışma bir süre daha devam etti.

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. O anlar sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

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