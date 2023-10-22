Park ve bahçeler didik didik arandı

Antalya'da polis tarafından 19 farklı noktada eş zamanlı olarak yapılan park ve bahçeler uygulamasında 3 bin 603 kişi sorgulandı.

KAYNAK: İHA
Park ve bahçeler didik didik arandı


Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 93 ekip ve 217 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 3 bin 603 kişi sorgulanırken 297 araç kontrol edildi. 3 araç sürücüsüne idari yaptırım cezası uygulanırken, 8 aranan şahıs yakalandı. 4 yoklama kaçağı şahsa ise gerekli tebliğ yapıldı. 8 şahsa açık alanda alkol tüketme suçundan idari para cezası uygulanırken, 1 kişiye “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi.

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