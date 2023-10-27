Parkinsonu yavaşlatan egzersiz ortaya çıktı

Çin’de yaygın olarak uygulanan bir fiziksel aktivite olan 'tai chi’nin parkinson hastalığının belirtilerini birkaç yıl süreyle geciktirebileceği belirlendi.

Şangay Jiao Tong Üniversitesi’nden uzmanlar araştırmalarında yüzlerce parkinson hastasını beş yıl boyunca takip etti.

Haftada en az iki defa tai chi yapan parkinson hastalarının, yapmayanlara kıyasla daha az sorun yaşadığı ve yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Bunun yanında bu egzersizi düzenli olarak yapanlarda daha az düşme, daha az bel ağrısı ve baş dönmesi görüldü.

Tai chi, derin nefes almayı ve gevşemeyi yavaş hareketlerle birleştiriyor.

TAİ CHİ NEDİR?

Tai chi, Qi Gong adı verilen ve Geleneksel Çin Tıbbının (TCM) beş dalından biri olan bir enerji çalışmasıyla ilişkilidir. Diğer dört dal akupunktur, Çin beslenmesi, Çin bitkisel ilaçları ve Tui Na masajıdır. Qi gong ve tai chi, yavaş hareketleriyle beden ve zihin arasındaki uyumu hedefleyen iki Çin sanatıdır. Bu sanatların uygulayıcıları, parklarda ve bahçelerde qi gong ve tai chi yaparken, hareketlerine odaklanır ve ayaklarını yere sağlam basarlar. Bu iki Çin sanatını ilk görenler, aralarında büyük farklar olsa da, ayırt etmekte güçlük çekebilirler. Tai chi veya tai chi-chuan, dışsal" olarak nitelendirilen karate gibi dövüş sanatlarından farklı olarak, zihinsel, ruhsal ve enerjetik yönleri ön plana çıkaran bir Çin dövüş sanatıdır. Ruhani yönüyle, koreografi halinde yapılan diziler hareket halinde bir meditasyonu andırıyor.

TAİ CHİ FAYDALARI NELERDİR?

Tai chi’de önemli olan şey yavaşlamayı bilmektir. Aslında, enerji akışını algılamayı ve tıkanıklıkları belirlemeyi sağlayan şey, hareketlerin çok yavaş yapılmasıdır. Ayrıca, vücut ağırlığının bir bacakta n diğerine yavaşça ve kesinlikle aktarılması ve kolların ve bacakların değiştirilmesi, dinamik denge kavramını temsil eden Çin düşüncesini mükemmel bir şekilde yansıtır. Bu uygulama aynı zamanda nefes almayı da önemser. Nefes almanın yavaş, derin ve düzenli olması gerekir. Uygulama ilerledikçe, kişi nefes alışverişini hareketlerle uyumlu hale getirmek zorunda kalır. Tai chi’nin çeşitli hastalıklar üzerindeki etkilerini gösteren birçok araştırma vardır. Ancak, bu araştırmalar genellikle tutarsızlık, az sayıda katılımcı ve metodolojik eksiklikler gibi sorunlar içermektedir.

TAİ CHİ KAÇ HAREKETTEN OLUŞUR?

Tai chi her zaman dik bir duruşla yapılır. Bir dizideki hareket sayısı 24 ile 48 arasında değişir ve hatta tai chi’nin orijinal formuna karşılık gelen 108’e kadar çıkabilir. Dizilerde eller enerjiyi yakalar ve yönlendirirken, hareketleri yönlendirir. Vücut ağırlığı Tan Tien adı verilen ve göbeğin biraz altında bulunan ağırlık merkezinde dengelenir. Tai chi’nin özü, Yin ve Yang adı verilen iki kutuplu enerjinin dünyadan ve gökyüzünden denge aramasında yatar.

TAİ CHİ NE İŞE YARAR?

Tai chi’nin 60 yaş üstü kişilerde düşme veya düşme riskini azalttığı görülmüştür. Ancak, bu etkinin çok yaşlı veya zayıf kişilerde (günlük aktivitelerini engelleyen bir hastalık veya rahatsızlık yaşayanlar) daha az belirgin olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, tai chi’nin etkili olması için düzenli olarak yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Tai chi düşme riskini azaltmanın yanında, yürüme hızını artırır, dengeyi geliştirir ve hareket halindeyken daha fazla güven verir. Hipertansiyonlu hastalar üzerinde yapılan iki sistematik inceleme, tai chi yapan kişilerde kan basıncında önemli bir azalma olduğunu rapor etmiştir. Bu sonuçlar, tai chi’nin felç ve kronik kalp yetmezliği gibi bazı kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Başka bir inceleme, özellikle kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda tai chi’nin etkisini incelemiştir.