Parkta kahreden olay! 3 yaşındaki çocuğun parmağı koptu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Parkta kahreden olay! 3 yaşındaki çocuğun parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran 3 yaşındaki Ferhat'ın sağ elinin baş parmağı koptu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran Ferhat M.'nin (3) sağ elinin baş parmağı koptu.

Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Ferhat M., babası Mehmet M. ile gittiği parkta oynadıktan sonra, eve dönmek için yürümeye başladı. Ferhat M., parkın demir kapısını kapatırken sağ elini sıkıştırdı, baş parmağı koptu. Kopan parmağı buz içerisine konan Ferhat M., babası tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat M., buradaki ilk müdahalesinin ardından parmağının dikilmesi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Parkta kahreden olay! 3 yaşındaki çocuğun parmağı koptu

Parkta kahreden olay! 3 yaşındaki çocuğun parmağı koptu

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