Parkta kanlı hesaplaşma! Şanlıurfa’da gecenin sessizliği çığlıklarla bozuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şanlıurfa'da parkta buluşan iki grup arasında çıkan tartışma, kanlı bitti. Kalbinden bıçaklanan Yılmaz Beyazkuş hayatını kaybetti. Olayın ardından kavgaya karışan kişiler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'ndeki Çamlık Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bir araya gelen arkadaş grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralanan Yılmaz Beyazkuş, kanlar içinde yığıldı. Olayın ardından kavgaya karışan kişiler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Beyazkuş, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Parkta kanlı hesaplaşma: Şanlıurfa’da gecenin sessizliği çığlıklarla bozuldu

Parkta kanlı hesaplaşma: Şanlıurfa’da gecenin sessizliği çığlıklarla bozuldu

Parkta kanlı hesaplaşma: Şanlıurfa’da gecenin sessizliği çığlıklarla bozuldu

Parkta kanlı hesaplaşma: Şanlıurfa’da gecenin sessizliği çığlıklarla bozuldu

Parkta kanlı hesaplaşma: Şanlıurfa’da gecenin sessizliği çığlıklarla bozuldu

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