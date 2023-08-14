Parkta oturanlara ceza yağdı. Bütçe açığı böyle mi kapatılacak?

E-devlete girenler şok oldu. Parkta oturdukları için haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında İdari Para Cezası kesilenler arasında engelli bir çocukta yer alıyor. Bütçe açığı böyle mi kapatılacak?

Parkta oturanlara ceza yağdı. Bütçe açığı böyle mi kapatılacak?

Türkiye Yüzyılı’nın faturası vatandaşlara kesilmeye devam ediyor. AKP hükümetinin her geçen dönem gittikçe açılan bütçe açığını kapatma yöntemi ortaya çıktı. Sadece parkta oturdukları için haklarında Kabahatler Kanunu gereği İdari Para Cezası kesilen vatandaşlar arasında %40 zihinsel engelli bir vatandaşın olduğu da ortaya çıktı.

Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Mustafa Faraç ve %40 zihinsel engelli çocuğu Uğur Faraç’a parkta oturdukları için para cezası kesildi.

Mustafa Faraç ve Uğur Faraç, Yedikule Araştırma Bürosu tarafından yazılan cezayı E-devlet’e girince öğrendiler. Haklarında 600 TL’lik cezadan sonra vatandaşlar, “Devlet bütçe açığını, parklarda oturanlara, hatta zihinsel engellilere ceza yazarak mı kapatmaya çalışıyor” dedi.

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