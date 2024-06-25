Parkta oynayan çocuğa kurşun isabet etti

Kaynak: DHA
Parkta oynayan çocuğa kurşun isabet etti

Tokat'ta mahalle arasında bulunan parkta oynayan 10 yaşındaki Kaan Altuntaş'ın omzuna yorgun mermi isabet etti.

Olay, bu akşam Beybağı Mahallesinde gerçekleşti. Mahalle parkında arkadaşları ile oynayan 10 yaşındaki Kaan Altuntaş, birden yere yuvarlandı. Yere düşen Kaan Altuntaş'ın omzunda kan aktığını gören arkadaşları hemen ailesine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Ambulansla hastaneye götürülen Kaan'ın sağ omzuna yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Kemiğe kadar saplanan yorgun merminin çıkarılması için Kaan Altuntaş ameliyat edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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