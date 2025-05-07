Parkta sır ölüm! Vatandaşlar buldu

Kaynak: İHA
Parkta sır ölüm! Vatandaşlar buldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde 63 yaşındaki bir şahıs ölü bulundu.


Olay, Anıt Mahallesi’nde bulunan Aznakay Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bankta hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi.

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Merkez olay yerine polis ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise şahsın 63 yaşındaki Aslan Kaya olduğunu tespit etti.
Kaya'nın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsiye Tarsus Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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