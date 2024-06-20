Parkta tahterevalli faciası! Hamza'ya bunu yapanları bulun

Olay, 17 Haziran Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında meydana geldi. Bayramın ikinci günü, ailesini ziyaret etmek üzere Adapazarı'na gitmeye hazırlanan Taner Topal ve eşi, çocukları Hiranur (8) ve Hamza'ya evlerinin önündeki parkta oynamalarına izin verdi. Hiranur salıncakta sallanırken, Hamza tahterevallide oturuyordu.

İddialara göre, İki genç, önce Hiranur'u hızla salladı, ardından Hamza'nın oturduğu tahterevalliye baskı yaparak onun düşmesine neden oldular. Yere düşen Hamza, tahterevallinin yüzüne çarpması sonucu ağır yaralandı. İki genç olay yerinden kaçarken, Hiranur eve koşarak durumu ailesine bildirdi. Taner Topal ve eşi hemen parka gelerek Hamza'yı hastaneye götürdü ve ameliyata alındı.

Taner Topal, olayın sorumlularının bir an önce adalet karşısına çıkarılmasını talep etti. Polis, saldırganları tespit etmek ve yakalamak için çalışmalara başladı.

TAHTEREVALLİDEN FIRLADIĞI ANLAR KAMERADA

Hamza'nın tahterevalliden fırladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun yükseğe fırladıktan sonra kamera açısından çıktığı anlar yer alıyor.

"BEN YUKARI ÇIKANA KADAR ÇOCUKLAR KAÇMIŞTI"

Ameliyattan çıkan oğlu Hamza'nın taburcu olmasını bekleyen baba Taner Topal, "Dün gece Adapazarı'ndaki anneme bayram ziyareti için hazırlanıyorduk. Çocuklarımız Hira ve Hamza evimizin önündeki parktaydı. Aşağı indik, çocukların gelmesini beklerken kızım Hira ağlayarak geldi ve 'Baba Hamza abim düştü' dedi. Yanına gittik, oğlum kanlar içinde yerdeydi. Parkta bulunan diğer çocuklar, kaçan çocukları göstererek 'Bunlar düşürdü, kaçıyorlar' dediler. Ben yukarı çıkana kadar çocuklar kaçmıştı" diye anlattı.

"BULUNMALARINI VE GEREKEN CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"

Oğlu Hamza'nın yaralarının dikildiğini ve kırılan dişlerinin alındığını belirten Taner Topal, "Oğlum Hamza tahterevalli oyun aracında yan oturuyordu. Arkadaşlarıyla konuşurken, 18-20 yaşlarındaki iki genç gelip tahterevallinin diğer tarafına basınç uygulayarak çocuğu havaya fırlattılar. Zıplama sırasında dengesini kaybeden Hamza yere düştü ve tahterevalli havaya kalkarak alttaki demirle yüzüne çarptı. Yüzü ve ağzının içi parçalandı. Şüpheliler olay yerinden hemen kaçtılar. Bu olay bize bayram üstü büyük acı yaşattı. Şüphelilerin bir an önce bulunup gerekli cezayı almalarını istiyorum" dedi.

"BUNU BİLİNÇLİ YAPTILAR"

Baba Topal, olayın kaza olmadığını, bilinçli bir eylem olduğunu savundu: "Kızım, 'Baba ben sallanıyordum. Önce beni çok hızlı salladılar. Neredeyse takla atacaktım, bağırınca bıraktılar. Beni bırakınca sonra ağabeyimle o tarafa gittiler' dedi. Sonra tahterevalliye giderek ikisi birden baskı yaparak oğlumu zıplattılar."

"BİZE BAYRAMI ZEHİR ETTİLER"

Kaçan gençlerin bir an önce yakalanmasını isteyen Topal, "Hastane polisine durumu bildirdik. Adli vaka olarak işlem yapıldı. Daha sonra Gazi Mahallesi'ndeki çocuk büro amirliğine haber verdiler. Gece saatlerinde iki polis memuru hastaneye gelerek ifademizi aldı. Bu işin takipçisi olacaklarını söylediler. Canımız yanıyor, gerçekten bize bayramı zehir ettiler. Bir ceza almaları gerekiyor ki bu olay başka bir çocuğun başına gelmesin" diye ekledi.