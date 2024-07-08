Parkta tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Parkta tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 33 yaşındaki Osman Petem, parkta tartıştığı arkadaşı H.K. (30) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, H.K. ile olay esnasında yanlarında olan 2 arkadaşını gözaltına aldı.

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde dün parkta oturan Osman Petem ile arkadaşları H.G. (27), R.G. (29) ve H.K. konuşmaya başladı. Bir süre sonra Petem ile H.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası H.K., yanındaki silahla Osman Petem'i göğsünden vurdu.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini gerçekleştirdiği Petem, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Petem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, H.K. ile yanlarındaki H.G. ve R.G.'yi gözaltına aldı.

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