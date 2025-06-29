Parkta trajik ölüm: Devrilen ağacın altında kalan küçük kız öldü arkadaşı ağır yaralı

Düzenleme: Tuğba Aksu
Parkta trajik ölüm: Devrilen ağacın altında kalan küçük kız öldü arkadaşı ağır yaralı

İngiltere'de meydana gelen trajik olayda, devrilen bir ağacın altında kalan yedi yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, altı yaşındaki başka bir çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'nin Essex bölgesindeki Southend-on-Sea şehrinde bulunan Chalkwell Park, dün öğleden sonra korkunç bir olaya sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan büyük bir ağaç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilerek oyun oynayan çocukların üzerine düştü. Olayda yedi yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirirken, altı yaşındaki bir başka çocuk da kritik durumda hastaneye sevk edildi.

Essex Polisi, Cumartesi günü saat 15:00 sularında meydana gelen olayın ardından Chalkwell Park'ta geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Görgü tanıkları, olayın hemen ardından yaşananları "dehşet verici" olarak nitelendirdi. Yakınlarda kriket oynayan Ishan Madan isimli bir tanık, "40 ila 50 kişi, aralarında benim takım arkadaşlarımın da bulunduğu, ağacı kaldırmak için seferber oldu. İki çocuk kolayca kurtarıldı ancak diğer iki kız çocuğu maalesef bu devasa ağacın altında sıkışmıştı" dedi.

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Olay yerine sevk edilen iki hava ambulansı ve çok sayıda kara ambulansı ile beş çocuk hastaneye kaldırıldı. Üç çocuğun hafif yaralı olduğu, ancak yedi yaşındaki kız çocuğunun tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Essex Polisi Başkomiseri Leighton Hammett, ailelerin "hayal bile edilemez bir zorlukla karşı karşıya olduğunu" belirterek, tüm dualarının onlarla olduğunu ifade etti.

Chalkwell Kriket Kulübü kaptanı Joe Robbins, olayın ardından sahaya koşan kulüp üyelerinin ve ilk on bir oyuncularının "inanılmaz kahramanlığını" övdü. Parkta çiçekler ve oyuncaklar bırakılarak taziye mesajları iletildi. Bölge sakinlerinden Steve Ives, devrilen ağacın yıllardır metal desteklerle ayakta durduğunu ve her zaman sağlıklı göründüğünü belirtti.

Southend-on-Sea Şehir Konseyi lideri Daniel Cowan ve Southend West ve Leigh Milletvekili David Burton-Sampson da olayı "yıkıcı" olarak nitelendirerek, hayatını kaybeden çocuğun ailesine başsağlığı diledi.

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