Parkta yürürken buldu milyoner oldu. Görenler gözlerini alamadı

Fransa’da yaşayan Julien Navas isimli adam, Amerika Birleşik Devletleri’nin Arkansas eyaletindeki “Crater of Diamonds” adlı parkta bulduğu 7.4 karatlık elmasla zengin oldu.

Navas, Amerika’ya bir roketin fırlatılmasını izlemek için gitti. Ancak, daha önce dünyanın çeşitli yerlerinde altın ve ammonit fosilleri arayan bir define avcısı olan Navas, bu seferki hedefi Arkansas’ın en büyük parklarından biri olan eyalet parkı oldu.

SAATLERCE KAZARAK BULDU

Navas, parkta benzer bir çalışma yapmak için gerekli teçhizatı edindi ve çalışmalarına başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çamurla kaplı zemini birkaç saat kazdıktan sonra parıltılı bir taş buldu. Taşın ne olduğunu bilmiyordu, bu yüzden bulduğu taşı yetkililere ulaştırdı. Yetkililer, taşın tamı tamına 7.4 karatlık bir elmas olduğunu belirledi.

Bu elmas, 2020 yılından beri parkta bulunan en değerli varlık oldu ve parkın tarihinde 8. olarak kayıtlara geçti. Navas, elması ikiye bölerek bir parçasını eşine, diğer parçasını da kızına vereceğini belirtti. Elmasın değeri ise yaklaşık 185 bin dolar civarında.

Navas, konuyla ilgili olarak, “Çok mutluyum, saatlerce çamuru kazdıktan sonra buldum” şeklinde açıklama yaptı.