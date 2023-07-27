Parktaki çocuklar çığlık çığlığa kaçıştı. Sungurlu'da kum fırtınası paniği

İHA'nın haberine göre; Gökyüzü turuncuya bürünürken, görüş mesafesi düştü. Arazide hayvan otlatan bir vatandaş ise kum fırtınasına mahsur kaldı.

Hayvanlarıyla birlikte kurtarılmayı bekledi

Sungurlu’ya bağlı Aydoğan köyünde yaşayan bir vatandaş, hayvanlarını otlatmak için araziye çıktı. Ancak akşam saatlerinde başlayan kum fırtınası nedeniyle yönünü kaybetti. Panik içinde cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaş, “Allah’ım yardım et. Kum fırtınası çıktı. Hayvanlarla birlikte mahsur kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kurtarın bizi.” diye seslendi.

Çocuklar evlerine kaçtı

Kum fırtınası, ilçe merkezinde de etkili oldu. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesindeki parkta oyun oynayan çocuklar, kum fırtınasının başlamasıyla birlikte korku yaşadılar. Çocuklar, çığlık atarak evlerine doğru koşmaya başladılar. Bazı çocukların ağladığı görüldü.