Parktaki çocuklar çığlık çığlığa kaçıştı. Sungurlu'da kum fırtınası paniği

Çorum’un Sungurlu ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

KAYNAK: İHA
Parktaki çocuklar çığlık çığlığa kaçıştı. Sungurlu'da kum fırtınası paniği

İHA'nın haberine göre; Gökyüzü turuncuya bürünürken, görüş mesafesi düştü. Arazide hayvan otlatan bir vatandaş ise kum fırtınasına mahsur kaldı.

Hayvanlarıyla birlikte kurtarılmayı bekledi

Sungurlu’ya bağlı Aydoğan köyünde yaşayan bir vatandaş, hayvanlarını otlatmak için araziye çıktı. Ancak akşam saatlerinde başlayan kum fırtınası nedeniyle yönünü kaybetti. Panik içinde cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaş, “Allah’ım yardım et. Kum fırtınası çıktı. Hayvanlarla birlikte mahsur kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kurtarın bizi.” diye seslendi.

Çocuklar evlerine kaçtı

Kum fırtınası, ilçe merkezinde de etkili oldu. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesindeki parkta oyun oynayan çocuklar, kum fırtınasının başlamasıyla birlikte korku yaşadılar. Çocuklar, çığlık atarak evlerine doğru koşmaya başladılar. Bazı çocukların ağladığı görüldü.

aw944850-01.jpg

aw944850-02.jpg

aw944850-03.jpg

aw944850-04.jpg

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Üsküdar sokaklarını pislik götürüyor. Vatandaşlar belediyeye tepkili Güncel
Üsküdar sokaklarını pislik götürüyor. Vatandaşlar belediyeye tepkili
Makilik bölgede çıkan yangında 20 dekar alan zarar gördü Güncel
Makilik bölgede çıkan yangında 20 dekar alan zarar gördü
Sungurlu'da kum fırtınası çıktı Güncel
Sungurlu'da kum fırtınası çıktı
Boş arsada çıkan yangın korkuttu Güncel
Boş arsada çıkan yangın korkuttu
Yunanistan’daki orman yangını cephaneliği havaya uçurdu. O anlar canlı yayına yansıdı Dünya
Yunanistan’daki orman yangını cephaneliği havaya uçurdu. O anlar canlı yayına yansıdı
İzmir polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 tutuklama Güncel
İzmir polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 tutuklama
Kastamonu’da şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü Güncel
Kastamonu’da şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü