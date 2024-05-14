Parmak Bebek mucizesi! 430 gram doğdu hayata böyle tutundu

Buca’da yaşayan Yasemin Güven, tüp bebek tedavisiyle hamile kalmıştı. İkiz bebek bekleyen Güven, hamileliğinin 23. haftasında rahatsızlandı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi’ne yatırıldı.

Erken doğum sonucu ikizlerini dünyaya getiren annenin erkek bebeği, doğumdan iki saat sonra geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat etti.

Diğer bebek, SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği’nde Prof. Dr. Murat Muhtar Yılmazer tarafından muayene edildi ve doğum sonrası kapanması gereken bir kalp damarının açık olduğu tespit edildi.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Karaçelik ve ekibi tarafından yoğun bakım ünitesinde ameliyat edilen kız bebek, operasyon sayesinde kalbi düzelen ve hayata tutunan bir duruma geldi ve ona Çiçek ismi verildi.

Prof. Dr. Mustafa Karaçelik, bebeğin yaşam mücadelesinde hızlı bir ameliyat kararı alındığını belirtti. Bebeğin ana atardamarı ile akciğer atardamarı arasındaki, doğumla birlikte kapanması gereken ancak açık kalan damara müdahale edildiğini açıkladı.

Karaçelik, “Normalde bu damar, anne karnında açık kalmalı, ancak bebek doğduğunda ilk nefesle kapanmalıdır. Kapanmayan damarlar önce ilaçla tedavi edilmeye çalışılır, ancak düşük doğum ağırlığı durumunda bu yöntem başarısız olabilir. Ameliyat yapılmazsa, bebek kalp yetmezliği riskiyle karşı karşıya kalır ve sonunda solunum cihazına bağımlı hale gelebilir. Ayrıca ileri derecede kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybedebilir.” dedi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nden Doç. Dr. Şebnem Çalkavur, 25 haftalık bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını ve yoğun bakımda daha fazla tedavi göreceğini söyledi.

Anne Yasemin Güven, bir bebeklerini kaybettikten sonra duydukları derin üzüntüyü ve diğer kızlarını da kaybetme korkusunu dile getirdi. “Doktorlarımıza minnettarız, diğer kızımızı kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Bebeğimin durumu şu anda iyi. Riskli bir ameliyattı ama başarıyla tamamlandı. Bebeğime dokunduğumda çok mutlu hissettim.” diye konuştu.

Baba Ramazan Güven de, bebeğinin hayatta kalmasını sağlayan doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.