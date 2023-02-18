Parmak izini kendinden temizleyen teknoloji. Temizlik hastalarını sevindiren adım

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, General Motors adlı araba şirketi, fiziksel tuşlar yerine son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle öne çıkan parmak izini kendi kendine temizleyen bir teknolojinin patentini aldı. Çünkü özellikle de zor işlerde çalışan ya da arabada yemek yiyen araç sahipleri için dokunmatik ekranların kirlenmesi büyük bir sorun oluyor.

Patentin ekran tasarımına göre kırmızı, yeşil ve mavi piksellere ek olarak insan gözüyle görülemeyen bir de ultraviyole ışığa benzer mor piksel olacak. Ek olarak güneş ışığındaki ultraviyole radyasyona tepki verecek metal oksit bazlı insan sağlığına zarar vermeyen fotokimyasal yüzey kaplama ürünü kullanılacak.

Çünkü birçok arabada içeriyi serin tutmak için güneş ışığını engelleyen camlar kullanıyor. Bu da tepkimenin yani temizlenmenin önüne geçiyor. Mor pikseller, fotokimyasal yüzey kaplama ürününün tepkimeye başlaması için yardımcı olacak. Fotokimyasal yüzey kaplama ürünü yani fotokatlist kaplama, ultraviyole ışığı emerek havadaki nemi de kullanarak kimyasal tepkime oluşturacak ve parmak izini kendi temizleyecek.

General Motors tarafından alınan bu patent yeni. Bu nedenle arabalarda ne zaman kullanılmaya başlanacağı henüz bilinmiyor. Ek olarak ilerleyen yıllarda akıllı telefon şirketlerinin de ekranlar için böyle bir teknoloji kullanması muhtemel.