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Parola saklama uygulaması hacklendi

Parola saklama uygulaması olan LastPass'in ikinci kez hacklendiği ifade edildi. Şirket konuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 14:04
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Parola saklamak için kullanılan LastPass uygulaması hacklendi

Parola saklama uygulaması hacklendi
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Standart bir kullanıcı sosyal medyadan platformlarından birine dahi sahipse ya da internet sitelerinden içerik platformlarından en az birine kayıtlıysa en az bir tane şifreye sahip olmak durumunda kalıyor. Kayıtlı olunan platform arttıkça bazen kullanıcılar güvenlik amacıyla şifrelerini de farklı farklı tercih ediyor. Hal böyle olunca kişiler parolalarını korumak için LastPass adlı uygulamadan faydalanıyordu.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; LastPass CEO’su Karim Toubba yayınladığı blog gönderisi ile yeni bir veri sızıntısı daha yaşandığını duyurdu. LastPass ve ana şirketi GoTo tarafından kullanılmakta olan üçüncü parti bir bulut hizmetinde depolanan bazı müşteri bilgilerine erişim sağlandığı açıklandı.

Toubba, kötü niyetli kişilerin bu bilgileri ele geçirmek için Ağustos ayındaki saldırıda elde edilen verilerden yararlandığını söyledi.

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