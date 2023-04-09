Parsel parsel satış devam ediyor. Resmi Gazete’de ilana çıktı

Oda Tv’de yer alan habere göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) bağlı Ankara Doğal Elektrik Üretim Ve Tic. A.Ş. Ankara, Bursa ve Tokat’ta yer alan arazileri özelleştirme adı altında satışa çıkardı. 9 parsel ve altı kalemden oluşan araziler arasında en dikkat çekici olan ise Bursa Karacebey ilçesi Kurşunlu Mahallesinde bulunuyor.

TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ YAKLAŞIK 50 BİN METREKARE

Toplam büyüklüğü 49 bin 713 metrekare olan arsaların üzerinde tarım alanları, ağaçlık alan ve Bursa Defterdarlığı Eğitim ve Dinlenme tesisleri bulunuyor. Esas dikkat çekici olan parsel ise 1154 nolu parsel. Yaklaşık 19 bin metrekare büyüklüğündeki parselin neredeyse tamamı plaj alanı. Hatta parselin bir kısmı denizin içinde kalıyor.

TAHMİNİ DEĞERİ 500 MİLYON LİRA

Satışa çıkarılan araziler için muhammen bedel gösterilmedi. Ancak ilanda her kalem için geçici teminat bedeli belirtildi. Arazilerin toplam bedeli ise 500 milyon TL olarak tahmin ediliyor.

Arazilerin satış ihalesi 24 ve 25 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.

YABANCILARA SATILABİLECEK

İhale şartnamesinin 10. maddesi, ihaleye katılmak isteyecek yabancılarla ilgili. Bu maddede şöyle deniyor:

“İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.”

ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU AKP’LİLERDEN OLUŞUYOR

Ankara Doğal Elektrik Üretim Ve Tic.A.Ş.’nin son yönetim kurulu üyeleri dikkat çekiyor. 2007 yılında kurulan şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Ayşegül Sümen aynı zamanda, AKP Mamak Belediye Meclis üyesi. Bir diğer yönetim kurulu üyesi Mergül Kotil ise 2007-2016 yılları arasında AKP Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Yılmazer ise, AKP’li merhum milletvekili Murat Yılmazer’in oğlu. Reşat Bahçeevli, 2014 seçimlerinde AKP’den Beykoz Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu.