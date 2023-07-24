Parti Meclisi toplantısı sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle

CHP’nin yaklaşık 10 saat süren ve tartışmaların damga vurduğu kritik Parti Meclisi toplantısı tamamlandı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleriyle yarın yemekte bir araya gelecek. Yemekli toplantının genel merkezde olmayacağı ancak yeri ve saatinin henüz netleşmediği belirtildi.

YEMEKTE GÜNDEM YEREL SEÇİMLER

Toplantıda yeni dönem vekillerinin tanışmasının ve genel siyasi değerlendirmelerin yapılmasının amaçlandığı kaydedilirken gündemde 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesi, parti içi tartışmalar ve yaklaşan yerel seçimlerin olması bekleniyor.