Parti Meclisi toplantısı sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle

CHP’nin kritik Parti Meclisi toplantısının ardından Kılıçdaroğlu'nun düzenleyeceği yemekte milletvekilleri ile bir araya geleceği öğrenildi.

Parti Meclisi toplantısı sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle

CHP’nin yaklaşık 10 saat süren ve tartışmaların damga vurduğu kritik Parti Meclisi toplantısı tamamlandı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleriyle yarın yemekte bir araya gelecek. Yemekli toplantının genel merkezde olmayacağı ancak yeri ve saatinin henüz netleşmediği belirtildi.

YEMEKTE GÜNDEM YEREL SEÇİMLER

Toplantıda yeni dönem vekillerinin tanışmasının ve genel siyasi değerlendirmelerin yapılmasının amaçlandığı kaydedilirken gündemde 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesi, parti içi tartışmalar ve yaklaşan yerel seçimlerin olması bekleniyor.

İlgili Haberler
CHP’de kritik oylamanın sonucu belli oldu: Görevden alınan başkanların itirazları reddedildi
Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi. CHP’de ittifaksız seçim hazırlıkları
Türkiye Kılıçdaroğlu'nun yenildik ama ezilmedik açıklamasını konuşuyor
İmamoğlu toplantısının kaydı ve yayını siyasi casusluktur
Öne Çıkanlar
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Son Haberler
Üniversiteyi bitiren 70 mahkuma af çıktı Dünya
Üniversiteyi bitiren 70 mahkuma af çıktı
Motosikletle parka gelip ateş açtılar: 2 yaralı Güncel
Motosikletle parka gelip ateş açtılar: 2 yaralı
Kur'an-ı Kerim'e saldırıların yaşandığı İsveç'ten kınama mesajı Dünya
Kur'an-ı Kerim'e saldırıların yaşandığı İsveç'ten kınama mesajı
Fas yönetimine mesaj: İsrail'le normalleşmeden vazgeçin Dünya
Fas yönetimine mesaj: İsrail'le normalleşmeden vazgeçin
İspanya'da hükümet kurmak için ayrılıkçı partiler belirleyici olacak Dünya
İspanya'da hükümet kurmak için ayrılıkçı partiler belirleyici olacak
Yeşil alan olacak denilmişti. Askeri araziler rant alanına dönüştü Güncel
Yeşil alan olacak denilmişti. Askeri araziler rant alanına dönüştü