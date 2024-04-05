Partiden araç isteyen Mert Armağan ile AKP dijital medya sorumlusu arasındaki tartışmada yeni hamle. Canlı yayın açarak arabasını gösterdi

AKP taraftarı olarak bilinen sosyal medya ünlüsü Mert Armağan ile AKP İstanbul Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç sosyal medyada birbirine girmiş, Mert Armağan’ın AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan otomobil istediği ortaya çıkmıştı.

Bugün de Mert Armağan canlı yayın yaparak arabasını gösterdi. Armağan yaptığı paylaşımda "Arka egzoz arıyorum, uygun fiyata. Elinde olan varsa mesaj atsın" dedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç ile sosyal medya trolü Mert Armağan arasında 'araba' tartışması yaşandı. Mert Armağan'ın attığı bir tweete tepki gösteren Ömer Faruk Övenç, "Sen partiye gelip benden usulsüzce araba isteyen adamsın. Neyin şovunu yapıyorsun" ifadelerini kullandı. Armağan ise "Evet çok zor bir dönemdeydim devletin yaptıkları projeleri tanıtmak için yardımlarını görüntülemek için bir araç istemiştim vermemiştiniz" yanıtını verdi.