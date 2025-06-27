Partilere kayyum atanabilir mi? Eski Adalet Bakanı'ndan kritik açıklama

Kılıçdaroğlu'nun “Görevi kabul etmezsem kayyum gelir” açıklaması sonrası CHP kurultayı tartışmaları ayyuka çıkmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kurultay sürecine ilişkin tartışmalar, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu’nun SÖZCÜ gazetesine verdiği röportajda sarf ettiği “Ben kabul etmezsem, kayyum gelir” ifadeleri, siyasi çevrelerde ve hukuk camiasında geniş yankı buldu.

MEVZUATTA SİYASİ PARTİLERE KAYYUM ATANMASINA YER YOK

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, mevcut yasal düzenlemelere göre siyasi partilere kayyum atanmasının mümkün olmadığını söyledi. Türk, "Yalnızca çağrı heyeti atanabilir ve bu heyetin görevi partiyi olağan ya da olağanüstü kongreye götürmektir. Çağrı heyeti partinin yönetimini devralamaz," dedi. Ayrıca, 12 Eylül döneminde yürürlükte olan ve siyasi partilere kayyum atanmasına izin veren 2325 sayılı yasanın çok önceden yürürlükten kaldırıldığını hatırlattı.

EMİNAĞAOĞLU: “KILIÇDAROĞLU DAVACI DEĞİL, YÖNETİM KENDİLİĞİNDEN DÖNEMEZ”

Eski Yargıtay Hakimi Ömer Faruk Eminağaoğlu ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayla ilgili davada davacı sıfatının bulunmadığını belirterek, “Olası bir mutlak butlan kararı çıkarsa, mevcut yönetim kendiliğinden göreve dönemez,” dedi. Eminağaoğlu, bu tür kararların uygulanabilmesi için istinaf ve temyiz süreçlerinden geçerek kesinleşmesi gerektiğini vurguladı.

YÜCETÜRK: “MAHKEME KARARI KAOSA NEDEN OLABİLİR”

Eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk de, mahkemenin vereceği bir butlan kararının süreci daha karmaşık hale getirebileceğini belirtti. Yücetürk, “Eğer mahkeme kurultayı iptal ederse, bu karar hemen uygulanmaz. İstinaf mahkemesinden farklı bir karar çıkarsa, bu durum siyasi ve hukuki bir kaos yaratabilir,” değerlendirmesinde bulundu.

CHP İL BAŞKANLARI YÖNETİME DESTEK İÇİN ANKARA'DA TOPLANIYOR

Öte yandan, CHP’li 81 il başkanının 30 Haziran’da Ankara’da bir araya gelerek kurultay süreciyle ilgili devam eden davaya karşı mevcut parti yönetimine desteklerini kamuoyuna açıklayacakları öğrenildi.