Pasaport , ehliyet, IMEI ücretlerine zam! 2025 vergi ve harç zamları tam liste

Yurt dışından getirilen telefonlara ilişkin harç ise 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya çıktı.

Bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

RESMİ GAZETE'DE LİSTELENDİ

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı. 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında ilan edilmişti.

2025 LİSTESİ AÇIKLANDI

Yayımlanan tebliğle 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Buna göre 2025'te uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin TL'den 158 bin TL'ye, ikinci dilimi 230 bin TL'den 330 bin TL'ye, üçüncü dilimi 580 bin TL'den 800 bin TL'ye, dördüncü dilimi ise 3 milyon TL'den 4 milyon 300 bin TL'ye çıkarıldı.

Ücret geliri elde edenlerde ise 870 bin TL olan üçüncü dilim 1 milyon 200 bin TL olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 158 bin TL'den başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 2025 yılında 47 bin 519,79 TL gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

İstisna ve indirim tutarları yeniden değerleme oranında artırıldı

Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş birçok mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları, yeniden değerleme oranında artırıldı.

Kira gelirlerindeki 33 bin TL olan istisna tutarı 47 bin TL'ye ,

, Değer artış kazançlarındaki 87 bin TL olan istisna tutarı 120 bin TL'ye ,

, Arızi kazançlardaki 200 bin TL olan istisna tutarı 280 bin TL'ye ,

, Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı ise 18 bin TL'ye çıktı.

Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar da artırıldı. Buna göre: