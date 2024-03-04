Pascal Nouma’dan ‘Survivor’da tuvalet’ itirafı... Acun’un 3. teklifini bu yüzden reddetmiş

Güçlü kadrosuyla ekran başına gelen Survivor All Star yarışmasının eski yarışmacısı ve eski futbolcu Pascal Nouma, Acun Ilıcalı’dan kendisine üçüncü kez Survivora katılma teklifi geldiğini anlattı. Nouma, gelen teklifi reddetmesinin nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

“İKİ KERE GİTTİM YETER ÜÇÜNCÜ KEZ İSTEMİYORUM”

Eski futbolcu ve geçmişte Survivor’da yer almış olan Pascal Nouma, Oya Çınar’ın programında dikkat çekici iddialarıyla gündem oldu.

Nouma, Acun Ilıcalı’dan kendisine Survivor teklifi geldiğini anlattı. Nouma, “Normalde bu Survivor 2024, ben Acun ofise gittim ben Acun bana sordu, 'Pascal gitmek ister misin?' Ben istemiyorum. İki kere gittim yeter yani 3. kez istemiyorum" ifadelerini kullandı. Nouma’nın üçüncü defa Survivor’a katılmama nedeniyse duyanları şaşkına çevirdi.

MEĞER ADADA YOKMUŞ

Survivor adlı yarışmada yaşananlar kamera önündekilerden farklı mı, kamera arkasında da ilginç detaylar var mı diye merak ediliyor. Bu yüzden zaman zaman yarışmacıların itirafları olay oluyor. O itiraflardan biri de Pascal Nouma’nın açıklamasıyla geldi.

Nouma, üçüncü defa Survivor’a katılmak istemediğini açıklarken nedeniyle şaşkınlığa neden oldu. 90 kilo gittiği Survivor’dan 72 kiloda döndüğünü söyleyen Nouma, aynı zamanda Survivor’da tuvaletin olmadığını, yarışmacıların tuvalet için ormana gittiklerini, bu gibi sebeplerden dolayı üçüncü kez adaya gitmek istemediğini vurguladı.

Nouma’nın bu itirafı, geçtiğimiz günlerde diskalifiye edilen yarışmacı Sema’nın da tuvalet ihtiyaçları için ormanı kullandıklarını söylediğini akıllara getirdi.

İKİ DEFA SURVİVOR’DA YARIŞMIŞTI

Pascal Nouma, ilk olarak 2011 yılında Survivor’a katılmış, şarkıcı Nihat Doğan ile yaşadığı kavga nedeniyle diskalifiye olmuştu. Nouma, daha sonra 2015 yılındaki Survivor All Star yarışmasında ter dökmüş ancak finale kalamamıştı.