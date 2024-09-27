Pasifik ada ülkesi Nauru, Asya Altyapı Yatırım Bankasına üye oldu

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Özbekistan'ın Semerkand şehrinde düzenlenen 9'uncu Yıllık Toplantısı'nda yeni üyelik başvurularını değerlendirdi. Bankanın Yönetim Kurulu, Nauru'nun üyelik başvurusunu kabul ederek, ülkenin bankaya katılımına onay verdi. Bu gelişmeyle birlikte AIIB'nin üye sayısı 110'a yükseldi.

2016 yılında Çin'in öncülüğünde 57 ülkenin katılımıyla kurulan AIIB, Kuşak ve Yol Girişimi gibi dünya genelindeki altyapı projelerine uluslararası finansman sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Banka, başlangıçta 100 milyar dolar öz sermaye ile kurulmuş ve sonraki yıllarda 52 ülkeyi daha üyeliğe kabul etmiştir.

AIIB'ye üye ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 81'ini ve küresel gayri safi hasılanın yüzde 65'inden fazlasını temsil etmektedir. Bankanın yönetiminde en büyük oy hakkına sahip olan Çin, yüzde 26,5 pay ile dikkat çekmektedir. AIIB, Dünya Bankası ve IMF'nin potansiyel rakibi olarak görülmektedir.