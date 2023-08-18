Pasifik Okyanusu'nda yaşayan 'Ninja Lanternshark' köpek balığı Antalya'da yakalandı

Orta Amerika Pasifik Kıyısı’nda yaşayan Ninja Lanternshark türü köpek balığı, Antalya’nın Alanya ilçesinde yakaladı. Balıkçı Hüseyin Hanlı, balığı 700 metre derinlikte yakaladığını söyledi.

Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını ancak bu tür bir balığı ilk kez gördüğünü ifade eden Hanlı, yakaladığı köpek balığının İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi tarafından istendiğini söyledi.

"SU YÜZÜNE ÇIKINCA VURGUN YİYOR"

Hüseyin Hanlı, Türkiye karasularında nadir görülen balık avını şu şekilde anlattı:

49 senedir balıkçılıkla uğraşıyorum. 2 gün önce teknede ismini bilmediğim ve daha önce hiç görmediğim bir balık yakaladım. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi'ndeki yetkililer balığın, ’Ninja Lanternshark' olduğunu söyledi. Balığı, 700 metrede parakete ile yakaladım. Normal balık için parakete attım, köpekbalığı geldi. Bu derinlikte yaşayan balıklar su yüzüne çıkınca vurgun yiyor. Dişleri çok keskin. Bu tür bir balığı ilk defa gördüm.

KARANLIKTA PARLIYOR

Pasifik Okyanusu'nda Nikaragua'dan güneyde Panama ve Kosta Rika'ya kadar uzanan hatta yaşayan Ninja Lanternshark, siyah rengi ve karanlıkta parlamasıyla biliniyor. Fener balığı ailesine mensup bu ilginç köpekbalığı okyanusun 836 ila 1443 metre derinliklerinde yaşıyor.

DENİZLERİMİZDE KÖPEK BALIĞI YAŞIYOR MU?

Türkiye'de bilinen 36 adet köpek balığı türü bulunuyor ve hepsi yerli. Yerli denmesinin sebebi Türkiye sularında doğup büyüyor; ürüyorlar.

12 tanesini avlamak direkt olarak yasaklanmıştır. Camgöz, boz camgöz, büyük beyaz köpek balığı, kum köpek balığı, kedi köpek balığı, tazı köpek balıkları, kum kaplan köpek balıkları, melek köpek balıkları en bilinen türlerdendir.

Küresel ısınmanın etkisi ile kuzeyin ısınması sonucu köpek balıklarının ilerleyen yıllarda Türkiye'de daha çok varlık göstereceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE KÖPEK BALIĞI SALDIRILARI

Saldırmamalarının sebebi kıyıya doğru onları sürükleyecek bir coğrafik hareketin olmaması ve yaşamlarını kıyıdan uzak yerlerde sürdürebilmeleri. Zamanında kıyıya geldikleri haber kupürlerinde gözüküyor.

1960larda Tuzla'da zıpkınla dalış yapan Güngör Güven'in sadece eli bulunabilmişti. 30'lu yıllarda Küçüksu Kasrı önünde bir tekneye saldırıldığı da bahsediliyor. 1960larda Antalya'da, 1980lerde de İzmir'de saldırı sonucu ölümler görülüyor.