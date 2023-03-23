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Paşinyan açıkladı: Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması imzalayacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması olacağını duyurdu

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 20:17
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Paşinyan açıkladı: Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması imzalayacak

Paşinyan açıkladı: Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması imzalayacak
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması olacağını duyurdu. "Yeni bir gerginlik olmayacak!" ifadesini kullanan Paşinyan, uluslararası topluma seslenerek; "Bu söylemi güçlü bir şekilde desteklemelidir" dedi.

Başbakan Paşinyan sosyal medyadan bugün paylaştığı mesajında “Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması olacak ve bu anlaşma en üst düzeyde kabul edilen ortak resmi açıklamalara dayanacaktır. Yeni bir gerginlik olmayacak! Uluslararası toplum, bu söylemi güçlü bir şekilde desteklemelidir" ifadelerini kullandı. 

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