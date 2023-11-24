Paşinyan: Azerbaycanlı mahkumlarla Ermeni esirleri takas etmeye hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2023 yılı değerlendirmesinde Azerbaycan'a mesaj göndererek, “Azerbaycanlı mahkumlarla Ermeni esirleri takas etmeye hazırız” dedi.

KAYNAK: İHA
Paşinyan: Azerbaycanlı mahkumlarla Ermeni esirleri takas etmeye hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2023 yılı biterken yılsonu değerlendirmesi yaptı. Ermeni halkının internet üzerinden sorduğu sorulara yanıt veren Paşinyan, Azerbaycan'ın elindeki Ermeni esirlerin durumuna değinerek, "Esirler sorunu dikkatimizin merkezinde yer almaktadır. Tamamen insani olan bu konunun siyasi amaçlar için kullanılmasından üzüntü duyduğumu ifade etmeliyim" dedi.

Bu konuda esnek davranacaklarını ve esirlerin geri dönmesi için Azerbaycan ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirten Paşinyan, “Müzakereler bu yollardan biridir. Ayrıca, Ermenistan'da hüküm giymiş Azerbaycanlıları bizim esirlerimizle takas etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik ve bu konuya insani bir nitelik kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Bu durumla ilgili daha önce uluslararası mahkemelere ve kuruluşlara başvuru yaptıklarını kaydeden Paşinyan, “Esirlerin iadesiyle ilgili durumdan memnun değiliz. Ancak 2020'den bu yana 100'den fazla Ermeni esiri geri almayı başardık” şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN DEVLET ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA KARAR VERECEĞİZ”

Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'daki topraklarını geri almasından sonra burada yaşayan nüfusun Ermenistan topraklarına göçüyle ilgili konuşan Paşinyan, “Bu insanları topraklarımıza kabul ediyoruz. Eğer Dağlık Karabağ'a geri dönüş mümkün görünmüyorsa onların Ermenistan'da kalmaları ve ülkemizden göç etmemeleri için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Son günlerde Ermenistan'ın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çekilip çekilmeyeceği ile ilgili soruya da yanıt veren Paşinyan, “Ermenistan'ın devlet çıkarları temelinde bu ve diğer kararları almak için siyasi iradeye sahibiz. Aynı şey KGAÖ ile ilişkiler için de geçerlidir. Sadece ülkemizin devlet çıkarları doğrultusunda karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

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