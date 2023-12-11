Passat'ın yokluğunda Skoda Suberb D zirveye oynuyor

Volswagen Passat’ın üretimi bitirildi, piyasa aynı şirketin otomobili olan Skoda Suberb D'ye kaldı. Tanıtımı yapılan aracın zirve yarışında şampiyon olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Passat'ın yokluğunda Skoda Suberb D zirveye oynuyor

Yeni Skoda Süperb D Çekya’nın başkenti Prag’da tanıtımı yapıldı. 10 yıldır her seferinde podyuma çıkmayı başaran Skoda Süperb D ile yine bu segmentin şampiyonu olacak gibi.

Skoda’nın D segmentinin sedanı Süperb’in tanıtımı Çekya’nın başkenti Prag’da tanıtıldı. Yeni segmentte aks uzunluğu aynı kalırken, bagaj hacmi 20 litre artırılarak, 645 litreye çıkarıldı. Yeni Superb de sedan dışına Combi’si de olacak Yani station modeli…Combi modeli Avrupa’da daha fazla ilgi görüyor.

Skoda Süperb D gelecek yılın ortalarına doğru Türkiye’de satışa sunulacağı belirtiliyor. Türkiye Süperb’in en büyük pazarı. Çünkü üretimin yarısı Türkiye’ye geliyor. Türkiye’ye gelecek Skoda Süperb’leri Essence, Selection, Prestige donanımının dışında Sportline ve Laurin Klement donanım versiyonları da satışa sunulacak.

Skoda, Türkiye pazarı için üç farklı şanzıman seçeneği olacak. 150 HP gücündeki motordaki hibrid sistemi elektrik motoru ile desteklenerek, benzinli araçlarda yüzde 10 tasarruf sağlanmaya çalışalacak.

Skoda Süperb’in şoför mahalinde çift ekranlı bir tercih yapılmış. Kokpitte 10 inçlik gösterge paneliyle birlikte 13 inçe yaklaşan büyü bir multimedya ekranı yer alıyor.

Skoda Süperb’in vites kolu ise direksiyon kenarına taşınarak, radikal bir çözümle aracın orta bölümünde refahlık sağlanmış. Gelecek yıl Türkiye’ye gelecek olan Skoda Süperb’in yine satış rekoru kırması bekleniyor.

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