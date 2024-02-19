Passolig kalkıyor. Biletler nasıl alınacak?

Selahattin Ekrekli
Passolig kalkıyor. Biletler nasıl alınacak?
Kulüpler Birliği’nden yapılan son açıklamanın sonrası Passolig sahipleri, detaylara ulaşmak için araştırma halinde. Passolig kalkacak mı? İşte tüm soruların cevabı...

Taraftarlar, Passolig uygulaması ile birlikte tuttukları takımın maçlarının biletlerini internet üzerinden alıp izleyebiliyor.

Passolig kart ücretlerine bağlı olarak değişirken, kullanıcılardan yıllık olarak e-bilet sistemi için kullanım bedeli alınıyor.

Uzun süredir gündemi meşgul eden ve kulüplerin gündeminde olan Passolig ile ilgili olarak Kulüpler Birliği'nden flaş bir hamle geldi.

Yapılan açıklamada takımlar, e-bilet satış organizasyonu için firmalarla anlaşma yapma hakkına sahip olacak.

TARAFTARLAR NE YAPACAK?
Passolig uygulamasını kullanan futbolseverler ise karşılaşmaya giriş işlemlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor.

PASSOLİG KALKACAK MI?
Kulüpler Birliği’nden yapılan duyuruda, kulüplerin önümüzdeki dönemde elektronik bilet satışı için farklı organizasyonlarla görüşebileceği aktarıldı.

Bu uygulama bu sezon (2023-2024) hayata geçirilmeyecek.

Passolig kart sahipleri bu sezonun sonuna kadar bakiyelerini kullanmayı sürdürebilecek.

Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde önümüzdeki sezonlarda Passolig veya diğer organizasyonlar üzerinden satış yapılabilecek.

İŞTE KULÜPLER BİRLİĞİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

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