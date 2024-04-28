Pastanedeki cinayetin zanlısı tutuklandı

Meydana gelen olay, cuma günü akşam saatlerinde Hacımütahir Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, pastanenin bahçesinde masada oturan Yavuz Çaphan (38) ve Hacı Salih Ç.’ye (29) yaklaşan H.P. (44) şahıslara ateş edip kaçtı.

Yaşanan acı olayda Yavuz Çaphan hayatını kaybetti, Hacı Salih Ç. yaralanırken, olaydan sonra polis ekipleri, zanlı H.P.’yi annesine evde yakaladı.

Zanlı H.P.’nin polise, Yavuz Çaphan yüzünden eşinden ayrıldığını, bu yüzden husumetli olduğunu ve bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı.

Zanlı H.P. emniyetteki işlemlerin tamamlanması sonrasında adliyeye götürüldü H.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.