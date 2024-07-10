Pastel kişisel bakım markası PastelLab’ı duyurdu

Sosyal medyanın da etkisiyle güzellik ve kişisel bakım rutinlerinin önemi artarken, tüketicilerin eğilimleri sektörün dinamiklerini belirliyor ve büyümesini etkiliyor. Bunun temelinde tüketicilerin %42’sinin güzellik ve kişisel bakım ürünleri pazarında yaklaşık %50’lik paya sahip olan cilt bakımı alanındaki yeni markaları denemek istemeleri yatıyor. Dinamikleri sürekli değişen bu rekabet ortamında dünya genelindeki sektör liderleri, tüketicilerin beklentilerini karşılamak için özel stratejiler geliştirmeye odaklanırken, yeni girişimleriyle de farklı bir döneme kapı aralıyor. Son olarak Türkiye'nin öncü renkli kozmetik markası Pastel, tüketicilere yeni bir deneyim sunmak üzere hayata geçirdiği kişisel bakım markası PastelLab ile kullanıcıları hem güzel hem de sağlıklı bir cilde kavuşturacak ürünleri tek koleksiyonda buluşturuyor.

“KULLANICILARIN CİLT BAKIM RUTİNİNDE ÖZEL BİR YER EDİNMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Tüketicilerin doğal güzelliği ön plana çıkararak sağlıklı bir cilde ulaşmalarını hedeflediklerini söyleyen Pastel’in CMO’su Jenia Pinto, prensiplerine dair şu açıklamada bulundu: “Türkiye’nin köklü kozmetik markası Pastel’in bünyesindeki yeni kişisel bakım markamız PastelLab ile güzellik algısını bilimsel bir yaklaşımla yeniden tanımlamaya odaklanıyoruz. Tüketicilerin onarıcı ve koruyucu cilt bakım rutininde özel bir yer edinmeyi amaçlıyoruz. Koleksiyonumuzdaki cilt, dudak ve tırnak bakımına yönelik ürünlerle cildin canlandırılmasına, arındırılmasına ve çevresel etkilerden korunmasına destek oluyoruz” dedi.

“KUSURSUZ GÖRÜNEN SAĞLIKLI BİR CİLT HERKESİN HAKKI”

Kişisel bakım ürünleri kullanan tüketicilerin sadece iyi görünmekle kalmayıp, sağlıklı bir cilde sahip olması gerektiğini belirten Jenia Pinto, “Kişisel bakım ve güzellik ürünlerinin yalnızca iyi görünen değil, aynı zamanda sağlıklı bir cilt için üretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Zaten sağlıksız bir cildin, ne kadar çok ürün kullanılsa da tamamıyla ve kalıcı bir şekilde iyi görünen bir yapıya ulaşması mümkün değil. Bu yüzden, besleyici yağlar, bitkisel özler ve yenilikçi aktif bileşenlerle zenginleştirdiğimiz koleksiyonumuzla, tüketicilerin hem sağlıklı hem de güzel bir cilde sahip olmasını sağlıyoruz. Gerçek güzelliğin kişinin kendine iyi bakmasıyla oluşabileceğine inanıyor ve ürünlerimizle güzellik anlayışını farklı bir boyuta taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜRÜNLERİMİZ HEM FONKSİYONEL HEM DE SAĞLIKLI”

Koleksiyonlarındaki ürünlerin sadece Watsons mağazalarında, watsons.com.tr’de ve Watsons Mobil Uygulamasında yer aldığını aktaran Pastel CMO’su Jenia Pinto’dan edinilen bilgilere göre, serideki cilt kategorisinde yer alan Pure Face Peeling Jel, mini kese etkisiyle cildi derinlemesine temizlerken, nemini koruyarak ışıltı kazandırıyor. Lip Scrub, dudakları ölü derilerden arındırarak canlı ve pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Sleeping Mask ise dudaklarda koruyucu bir tabaka oluşturarak uzun süre nemi hapsediyor ve düzenli kullanımla ince çizgileri azaltıyor. Cuticle Nail Care Cream de tırnakları nemlendirirken hem koruyor hem de yeniliyor.

SADECE WATSONS’TA!

Watsons Türkiye Ticaret ve Pazarlama Direktörü Cem Demiröz, yapılan iş birliği ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Watsons Türkiye olarak müşterilerimize 62 ilde 400’e yakın mağazamızla Watsons.com.tr ve Watsons mobil uygulamamızla 7/24 O+O (online + offline) hizmet veriyoruz. Dolayısıyla bu büyük ekosistemin içinde 7 ana kategori, 34 alt kategori olmak üzere 180 ürün grubunda faaliyet göstererek çok büyük bir kitleye ulaşıyoruz. Pastel’in bünyesindeki yeni kişisel bakım markası PastelLab’ın ise sadece Watsons’ta satılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tüketicilerimizin de PastelLab’ı güzellik ve kişisel bakım rutinlerine ekleyeceğinden hiç şüphemiz yok. ”