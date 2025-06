Pastel Plump Up Gloss’a yaz ışıltısı katacak 4 yeni trend renk

Tam da bu beklentilerin ışığında, Pastel’in efsane glossları Plump Up Extra Hydrating Gloss serisine dört yeni renk eklendi: Honey, Cacao, Cherry ve Ice.

Pastel Plump Up, 16 farklı renk yelpazesiyle her ortamda kendisi gibi olmaktan çekinmeyen güçlü, cesur ve özgüvenli kadınların dudaklarını aydınlatmaya devam ediyor. Her biri modern güzellik anlayışına hitap eden yumuşak ama iddialı parıltılar ve 2025 makyaj trendlerini birebir yansıtan görünümler sunuyor. Gerçek tarzını göstermekten çekinmeyen kadınlara eşlik eden Plump Up, her halin kendine özgü ve yeterli olduğunu hatırlatıyor.

Viral makyaj trendleri için en doğru renkler

Bu yaz, dudaklarda gösterişli bir etki için artık katmanlara gerek yok. Parlatıcılar, tek başına kullanılan ama çok şey söyleyen bir makyaj trendinin merkezinde. Ultra parlak, hafif ışıltılı ve nemlendirici yapısıyla Pastel Plump Up, 2025 yazının “tek ürünle parlaklık” akımını birebir yansıtıyor.

Yeni gelen dört renk, özellikle aranan kahverengi gloss tonu Cacao ile sadece trendleri takip etmiyor, aynı zamanda onları belirliyor. Serinin yeni renkleri, bu sezonun ihtiyaç duyduğu renk çeşitliliğini fazlasıyla karşılıyor ve her biri tek başına güçlü bir duruş sergiliyor.

Cacao: Sofistike ve çekici

Son dönemin yükselen kahverengi dudak modasının tam karşılığı olan Pastel Plump Up Cacao, 2025’in aranan parlaklığı. Yılın Pantone rengi Mocha Mousse ile uyumlu bu parlak ton, sezonun en çarpıcı dudak trendlerinden biri. “Latte makyajı”nın dönüşüyle birlikte 90’lar dokunuşunu modern bir ışıltıyla buluşturan bu kahverengi gloss; doğal, belirgin ve zahmetsiz şıklığın yeni anahtarı. Ne fazla iddialı ne de silik. Tam kararında, tam bu anın tonu.

Honey: Doğal ama çarpıcı bir sıcaklık

Tenle bütünleşen güçlü bir parlaklık arayanlar için, Pastel Plump Up Honey tek başına yaz filtresi gibi. Yumuşak altın yansımalarıyla, yazın ışıltısını dudaklara taşıyor. Sade ama sıcak bir etkiyle, doğal cilt makyajlarını tamamlayan çarpıcı bir bitiş sunuyor.

Cherry: Canlı, enerjik ve flörtöz

Tatlı ama keskin olmayan pembemsi tonuyla, taze, parlak ve abartısız bir duruş sağlıyor. 2025’in öne çıkan görünümü “cherry lip combo” trendiyle kusursuz bir uyum yakalayan Pastel Plump Up Cherry, tam da bu görünüm için yaratılmış gibi. Canlı ve ışıltılı dokusuyla trendle bütünleşiyor; dudaklara tek dokunuşta tazelik ve karakter katıyor.

Ice: Cam gibi parlaklık, taptaze bir görünüm

“Glazed donut lips”, “glass skin”, “no-makeup makeup”... Hepsinin ortak noktası: şeffaf ama parlayan bir dokunuş. Pastel Plump Up Gloss Ice, dudaklara tek başına uygulandığında sade ve ışıklı bir bitiş, katmanlandığında ise dudak kombolarına modern bir buz etkisi kazandırıyor.

Neden Plump Up Gloss?

Dudaklarına hem ışıltı hem bakım sunan bir ürün arıyorsan, Plump Up tam sana göre. Güzellik rutininin vazgeçilmez parçası olacak bu parlatıcı, etkileyici formülüyle çok daha fazlasını sunuyor:

Ultra hafif formül: Yapışkanlık hissi bırakmadan parlak bir görünüm sağlar.

Yapışkanlık hissi bırakmadan parlak bir görünüm sağlar. Mentol ve baharat ö zleri: Anında dolgunluk hissi kazandırır.

Anında dolgunluk hissi kazandırır. Aloe vera ve hyaluronik asit: Gün boyu nemlendirme desteği sunar.

Gün boyu nemlendirme desteği sunar. Büyük aplikatör: Kolay, zahmetsiz ve dengeli uygulama sağlar.

Saniyeler içinde daha dolgun, daha çekici ve daha parlak dudaklar için Pastel Plump Up ile tanışın.

Şimdi denemenin tam zamanı: 3 al, 2 öde!

Pastel Plump Up Dudak Dolgunlaştırıcı Gloss’un yeni tonlarını keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat:



30 Haziran’a kadar geçerli, Pastelshop.com’a özel “3 al, 2 öde” kampanyasıyla, istediğin üç rengi seç, sadece ikisini öde. Şimdi denemek için en doğru zaman!