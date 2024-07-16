Pastırmanın kilosu uçtu

Kaynak: İHA
Pastırmanın kilosu uçtu

Kayseri’de pastırmacılık yapan Yasin Güzel pastırma fiyatlarını açıkladı. Güzel "Pastırmalarımız 900 TL’den başlıyor bin 400 TL’ye kadar yükseliyor" dedi.

Pastırma satıcılarını umudunu gurbetçilere bağladı. Satışların bu sene azılmasının nedeni ise fiyatların yüksek olmasına bağlandı.

Pastırmacılık yapan Yasin Güzel ürünlerinden genelde orta sınıf fiyatlarda olanların tercih edildiğini söyledi. Güzel “Sucuklarımız şu anda 450 TL’den başlıyor 750 TL’ye kadar değişiyor. Pastırmalarımız da 900 TL’den başlıyor bin 400 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor. En çok orta düzeyde olan ürünlerimiz tercih ediliyor. Yani kilosu 600 TL bandında olan sucuğumuz ve kilosu bin 100 - bin 200 TL bandında olan pastırmalarımız daha çok tercih ediliyor şu anda” ifadelerini kullandı.

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