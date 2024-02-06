Patatesi sakın buzdolabına koymayın. Ölüm saçar

Patatesleri saklanma konusunda uyarılar geldi. Soğuk mu yoksa kuru mu bir yerde saklanması gerektiği patatesle ilgili merak konusu oldu. Soğuk bir yerde tutulan patateslerle ilgili dikkat denilerek uyarılar yapıldı.

Uzmanlar patateslerin asla soğukta bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Patates, buzdolabına konulmaması gereken en önemli gıda olduğunun altı çizildi.

Çünkü soğukta durduğunda, patatesin içinde bulunan nişasta şeker haline geliyor.

Isıtıldığında ya da kızartıldığında şeker, asparajin adlı aminoasitle birleşip, çok tehlikeli bir madde olan ‘akrilamid’ oluşturuyor.

PATATESLERİ SOĞUKTA TUTANLAR DİKKAT

‘Akrilamid’, kağıt, boya ve plastik sanayisinde kullanılan bir kimyasal.

Gıda ambalajlarında ve hatta gıdalarda bile küçük miktarlarda bulunabiliyor...

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, ‘akrilamid’in, bazı kanser türlerine neden olabileceğini gösterdi.