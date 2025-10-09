Nevşehir Belediyesi tarafından organize edilen festival, şehrin tescilli ürünleri üzerinden marka değerini yükseltmeyi ve patates tarımının önemini vurgulamayı amaçlıyor. Gündüz ve gece saatlerinde dolu dolu geçecek etkinlikler, vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak.

Türkiye’nin önde gelen üretici firmaları festivalde yeni patates çeşitlerini tanıtacak; yerel lezzetler ikram edilecek ve çeşitli gastronomi etkinlikleri düzenlenecek.

GÜNDÜZ YARIŞMALARI VE SERGİLER

Gündüz programı kapsamında, patates temalı eğlenceli yarışmalar düzenlenecek:

• Patates çuvalı yarışması,

• Kaşıkla haşlanmış patates taşıma yarışması,

• Patates soyma yarışması,

• Patates baskı ve boyama yarışmaları.

Yarışmalarda dereceye girenlere bisiklet, tablet ve sıcak hava balon turu gibi değerli ödüller verilecek. Ayrıca, Kadın Aile Birimi kursiyerlerinin el emeği ürünleri de bir el sanatları sergisinde sanatseverlerle buluşacak.

AKŞAM COŞKUSU: KONSER VE MİLLİ MAÇ HEYECANI

Festivalin akşam bölümünde ise ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı sahne alacak. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere binlerce kişinin katılması beklenen konserde, katılımcılara gazoz, kağıt helva ve patlamış mısır ikramları yapılacak. Festival alanına ulaşım için etkinlik öncesinde ve sonrasında ücretsiz servisler kaldırılacak.

Müzik dolu gecenin hemen ardından futbol severler için heyecan devam edecek. Festival alanına kurulacak dev ekranda, Bulgaristan - Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. Maçı canlı yayınlanacak. İlk iki maçta 3 puan toplayan millilerimizin, bu kritik deplasmanda grup sıralamasını güçlendirecek avantajlı bir sonuç alması hedefleniyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, şehrin patates üretiminde yurt içi ve yurt dışı pazarda güçlü bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Başkan Arı, "Patates Festivali PATFEST, şehrimizin tarımsal potansiyelini ön plana çıkaracak ve tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Müzik, lezzet ve eğlence dolu festivalimize tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.