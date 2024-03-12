Patatesli çıtır börek tarifi

Kaynak: Haber Merkezi Rukiye Selçuk
Patatesli çıtır börek tarifi
Kolaylıkla ve kısa sürede hazırlayabileceğiniz nefis bir börek tarifi sizlerle. Nasıl yapılır, malzemeleri nelerdi ? Tüm detayları sizin için derledik.

MALZEMELER:

- 3 adet yufka

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

- 1,5 yemek kaşığı un

- 1/2 yemek kaşığı sirke

İç Harcı İçin:

- 2 adet haşlanmış patates

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1/2 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

- 1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber

Üzeri İçin:

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı çörek otu

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NASIL YAPILIR?

Patatesleri haşlayın ve haşlandıktan sonra çatalla ezin. Ardından sıvı yağ ve baharatları ekleyip karıştırın. Ayrı bir karıştırma kabında un, sıvı yağ ve sirkeyi karıştırın.

Yufkayı tezgaha serin, hazırladığınız sosu fırçayla yufkaya sürün ve ikiye katlayın. Daha sonra yufkayı 6 eşit parçaya kesin ve her birine hazırladığınız iç harcı paylaştırın.

Kenarlarından içe doğru katlayıp çok sıkı olmayacak şekilde rulo şeklinde sarın. Böreklerinizi, yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

Afiyet olsun…

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