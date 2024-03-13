Mantar kebabı nasıl yapılır? Mantar kebabı tarifi için gerekli malzemeler neler?

Çağlar Çağatay
Mantar kebabı nasıl yapılır? Mantar kebabı tarifi için gerekli malzemeler neler?
Mantarı ve kebabı sevenler için kolayca yapılan ve tadı nefis bir önerimiz var.

Ana malzemeleri kültür mantarı ve kıyma olan bu kebap aynı zamanda çok hafif. Peki mantar kebabı nasıl yapılır? Tadı damağınızda kalacak mantar kebabı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Mantarı ve kebabı sevenler için bu tarifimiz size özel. Tadı nefis, malzemeleri uygun fiyatlı ve yapması son derece kolay olan bu tarifi mutlaka deneyin. Peki mantar kebabı nasıl yapılır? Tadı damağınızda kalacak mantar kebabı tarifi gerekli malzemeleri nelerdir?

MANTAR KEBABI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

25 adet orta boy mantar

500 gr kıyma

1 orta boy soğan

3-4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

Birkaç adet çeri domates

Birkaç adet yeşil biber

Birkaç dal maydanoz

MANTAR KEBABI NASIL YAPILIR?
Döş etten tek çekim yapılan kıymayı bir kaba alın, üzerine incecik rendelenmiş soğan ve sarımsağı ekleyin. Biber salçası, tuz ve tüm baharatları ekleyip yoğurun. Köfteyi ise ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp kenara alın.
Mantarları üstlerini soyarak temizleyin. Sakın yıkamayın yoksa kebabınız çok sulanır. Yuvarlak fırın kabına bir mantar bir köfte gelecek şekilde sıralayarak kebabı oluşturun. Orta bölümde boşluğunuz kalırsa çeri domatesleri ve yeşil biberleri yerleştirin.
Üzerine tereyağını küçük parçalar haline getirerek serpiştirin. Kebabın üzeri açık olacak şekilde 220 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar 40 dakika pişirin.
Servis tabağına alırken üzerine kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz. Afiyet olsun.

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