Patenle otobüsün peşinde ölümüne yolculuk

Sultangazi'de patenli bir genç seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli şekilde kilometrelerce yolculuk yaparken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Patenle otobüsün peşinde ölümüne yolculuk


Gazi Mahallesi İsmetpaşa caddesi üzerinde yaşanan bu olayda patenli genç İEET otobüsünün arkasına takılarak, ölümüne yolculuk yaptı. Kilometrelerce süren olayda patenli genç canını hiçe sayarken, o anları kayıt altına alan bir sürücü "Arkadaş yapışmış otobüsün arkasına ezileceksin ya ezileceksin ya hiç mi canına acımıyorsun kardeşim" diyerek tepki gösterdi. Bir başka sürücü ise "Sultangazi Gazi Mahallesi yine patenli bir genç İETT otobüsünün arkasına yapışmış böyle tehlikeli şekilde yolculuk yapıyor. Allah muhafaza etsin, kaysa bir şey olsa yazık günah. Bak birde el sallıyor çok rahatlar ya" diyerek tepki gösterdi.
Patenli gencin tehlikeli şekilde yolculuk yaptığı o anlar iki ayrı sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken bu duruma aldırış etmeyen gencin ise kaydedildiğini fark edince gülerek el salladığı görülüyor.

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