Patenle tehlikeli yolculuk

İHA'nın haberine göre, Gaziantep'te Üniversite Bulvarı üzerinde seyir eden bir genç, can güvenliğini hiçe sayarak kamyonetin kasasına tutundu. Uzun süre kamyonetin arkasında seyir eden genç, yolun çukur olduğu yerlerde ise tehlikeyi kazasız atlattı. Bir başka araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kaydedilen genç, "Böyle gitmek sağlıklı mı?" sorusuna ise, "Ağabey çok güzel ya, istersen Antep merkeze kadar giderim" cevabını verdi.

Yoğun trafik ve yoldaki tehlikelere rağmen patenli genç, yolculuğuna devam etti.