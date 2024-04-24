Patent başvuru ücretleri açıklandı

Kaynak: AA
Patent başvuru ücretleri açıklandı
Türk Patent ve Marka Kurumu TÜRKPATENT'in bu yıl uygulanacak ücret tarifesi belli oldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu, 2024 yılında uygulanacak ücret tarifesini açıkladı.

TÜRKPATENT tarafından hazırlanan "2024 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece fiyat tarifesi yürürlüğe girmiş oldu.

Yapılan açıklamaya göre e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 45,75 lira olarak, fiyatlandı. Marka tescilinin fiyatı ise 1121,92 lira olarak kayıtlara geçti. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuruları ise 12,42 lira oldu. Tasarım tescil başvurularında da 183 lira alınacağı açıklandı.

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