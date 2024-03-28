Patent başvurusunda en çok 'eczacılık ürünleri' yer aldı

Kaynak: AA
Patent başvurusunda en çok 'eczacılık ürünleri' yer aldı
Türk Patent ve Marka Kurumu'na geçen yıl yapılan 19 bin 833 patent başvurusunda ilk sırayı "eczacılık ürünleri" aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu TÜRKPATENT geçen yılki başvuru rakamlarını açıkladı. Başvuruların 16 bin 433'ünü patent için gerçekleştirilirken, 3 bin 400'ünü ise faydalı model başvurularından oluştuğu açıklandı.

TÜRKPATENT'E yapılan başvuraların 8 bin 663'ü yerli ve 7 bin 770'i yabancı gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirildi.

Başvurularda ilk sırayı 1657 ile eczacılık ürünleri aldı. Diğer öne çıkan başvurular ise 1184 "başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri imalatı", 1035 başvuruyla "diğer özel amaçlı makinelerin imalatı", 1019 başvuruyla "tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatı" ve 934 başvuruyla "büro makineleri ve bilgisayar imalatı" oldu.

GEÇEN YIL YERLİ MARKA BAŞVURULARI DİKKAT ÇEKTİ

Geçen yıl TÜRKPATENT'e 168 bin 850'si yerli, 14 bin 299'u yabancı olmak üzere 183 bin 149 marka başvurusu gerçekleştirildi. Yerli marka başvurusu yüzde 92,1 oranında gerçekleşti. o

TESCİL SAYILARI

TÜRKPATENT rakamlarına göre, geçen yıl 123 bin 660'ı yerli olmak üzere 135 bin 802 markayı tescil etti. 2 bin 536'sı yerli olmak üzere 9 bin 934 patent verildi.

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