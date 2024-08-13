Patinaj cinayetinde saklandığı yerde 4 gün sonra yakalanan zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA
Patinaj cinayetinde saklandığı yerde 4 gün sonra yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bozuk bir ticari taksiye yardım ederken tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden çekici şoförü Mert Engin'in cinayetiyle ilgili olarak şüpheli Batuhan Domurcuk tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak'ta meydana gelen olayda, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait çekici şoförü Mert Engin, yolda kalan bir ticari taksiye yardım ederken, 06 EHF 135 plakalı otomobilde bulunan Batuhan Domurcuk (21) ve kardeşi D.D. (17) ile tartışmaya başladı.

Patinaj ve gürültü nedeniyle büyüyen tartışma sonucunda Batuhan Domurcuk, Engin’i başından silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından, D.D. gözaltına alınırken, Batuhan Domurcuk kaçtı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda Batuhan Domurcuk, Varsak'ta saklandığı bir evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Domurcuk, mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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