2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Hanım Altınkaynak (65) ile oğlu Mikdat Çebi (41) tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 23:25
Takip Et

Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
+
Aa
-

 (DHA) - Olay 22 Ocak tarihinde Kavaklı Mahallesi 100’üncü Sokak'ta bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre intihar etmek isteyen Mikdat Çebi’nin doğalgaz vanalarını açıp ateş yakması patlamaya neden oldu. Patlama nedeniyle evde bulunan Mikdat Çebi ve annesı Hanım Altınkaynak ağır yaralandı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Hanım Altınkaynak dün akşam saatlerinde, oğlu Mikdat Çebi ise bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Hanım Altınkaynak’ın cenazesi bugün kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. Miktad Çebi’nin cenazesi ise yarın kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
6
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
7
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
﻿İsrail saldırılarında 2022'de 224 Filistinli öldü
﻿İsrail saldırılarında 2022'de 224 Filistinli öldü
﻿İsrail saldırılarında 2022'de 224 Filistinli öldü
﻿Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa girdiği kaza kamerada
﻿Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa girdiği kaza kamerada
﻿Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa girdiği kaza kamerada
﻿Rize'de park halindeki otomobilde çıkan yangında bir kişi öldü
﻿Rize'de park halindeki otomobilde çıkan yangında bir kişi öldü
﻿Rize'de park halindeki otomobilde çıkan yangında bir kişi öldü
﻿Mezrada mahsur kalan 400 küçükbaş hayvan kurtarıldı
﻿Mezrada mahsur kalan 400 küçükbaş hayvan kurtarıldı
﻿Mezrada mahsur kalan 400 küçükbaş hayvan kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.