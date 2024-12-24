Patlamaların yaşandığı gecekondu yangını korkuttu

Edinilen bilgilere göre, yangın akşam saatlerinde Mamak ilçesi Ekin Mahallesi 1615. Sokak'ta bulunan bir gecekonduda başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, gecekondu sakinlerini sokağa çıkararak evlerini terk etmeye zorladı. Evde art arda patlamalar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar panik içinde güvenli alanlara kaçtı.

İTFAYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren bir müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerini kordona aldı. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.