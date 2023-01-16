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Bu olay ancak Karadeniz'de yaşanırdı. Patlamamış top mermisi müzede sergilendi

Artvin’in Arhavi ilçesi Dikyamaç Köyü'nde bulunan müzede patlamamış bir top mermisinin sergilendiği ortaya çıktı. İlçe jandarma karakol komutanın tesadüfen fark ettiği top mermisi bomba imha uzman ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 15:15
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Patlamamış top mermisi müzede sergilendi

Bu olay ancak Karadeniz'de yaşanırdı. Patlamamış top mermisi müzede sergilendi
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İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Dikyamaç köyünde geçtiğimiz 13 Ocak günü Rumi yılbaşı eğlencesi olan 'Kalandar' etkinliği düzenlendi. Gündüz yapılan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programa, jandarma ekipleri de katıldı. Eğlence sonrası, köyde 2012 yılında kurulan 'Yaşam Tarzı Müzesi' gezildi. Müzenin içinde bulunan çok sayıda antika ve bölge halkının yaşamını anlatan ürünler misafirlere tek tek tanıtıldı.

KOMUTAN FARK ETTİ

Müzeyi gezenler arasında bunan Jandarma Komutanı Taner Çiğdem, müzede bulunan bir top mermisinin patlamamış olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekipleri çağırıldı. Ekipler köyden uzak bir alanda fünye yardımıyla top mermisini patlattı. Olay köyde büyük paniğe yol açarken, karakol komutanın dikkati büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Konuyla ilgili bilgi veren köy muhtarı İdris Numanoğlu, “2012 yılında kurulan müzede köyümüz ve çevre köylerden bir çok bağış aldık. Evlerinde bulunan antikaları insanlar getirip müzeye bağışladı. Biz de bağış yapanın ismini kayıt etti. Top mermisinin de Konak köyünde bulunan ve şimdi rahmetli olan bir amcamız bağışlamıştı. Kalandar etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz eğlencede müzeyi gezen karakol komutanı merminin patlamadığını fark etti. Daha sonra uzman ekipler mermiyi etkisiz hale getirdi. Şükür büyük bir facia olmadan atlatıldı" ifadelerini kullandı.

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